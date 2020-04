Verbod op recreatief nachtverblijf; strand- en vakantiehuisjes, campings en B&B’s dicht

Strand- en vakantiehuisjes, campings en B&B’s moeten dicht. Dat heeft de Veiligheidsregio Haaglanden donderdag besloten. Officieel gaat het in de regio Haaglanden om een verbod op ‘recreatief nachtverblijf’. Ook kamperen bij boeren of het verhuren van kamers is niet meer toegestaan. Het verbod geldt niet voor hotels, locaties waar seizoensarbeiders wonen, locaties met vaste standplaatsen en huisjes die niet recreatief worden bewoond.

De noodverordening is aangepast. Ook is het verboden om sanitaire voorzieningen bij recreatieparken en andere recreatieve voorzieningen geopend te houden. De maatregelen gelden vooralsnog tot 10 mei.