Verdachte steekpartij hockeyclub Klein Zwitserland “tegen wil en dank” in rechtbank

Ondanks alle coronamaatregelen werd verdachte Tadeusz C. toch vanuit de gevangenis naar de rechtbank in Den Haag gebracht. Het was niet gelukt om contact te krijgen met zijn nieuwe advocaat, hij had daarom geen formulier getekend waarin hij aangaf dat hij niet wilde verschijnen.

Zodoende zat hij donderdagochtend in het verdachtenbankje. Niet heel lang, de inleidende zitting duurde nog geen tien minuten. “Ik wens u allen veel sterkte met de coronacrisis”, zei de 42-jarige C. tegen de rechters toen hij door de parketpolitie weer werd meegenomen.

Sinds alle strenge maatregelen van kracht zijn om de verspreiding van het besmettelijke virus tegen te gaan, zijn bijna alle rechtszaken opgeschort. De zaken die wel doorgaan, worden met zo min mogelijk mensen gevoerd. Omdat het vervoer van gevangenen logistiek nogal wat voeten in de aarde heeft, gebeurt dat nauwelijks nog.

C. wordt ervan verdacht februari vorig jaar een hardloper en een jongen bij hockeyclub Klein Zwitserland in Den Haag te hebben neergestoken. De hardloper werd “uit het niets achtervolgd en meerdere malen gestoken” in gezicht en lichaam, liet de officier van justitie tijdens een eerdere zitting al weten. De jongen stak hij later in zijn arm. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de in Polen geboren Hagenaar van poging tot doodslag en zware mishandeling.

De geestesgesteldheid van C. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De Hagenaar had eerder al aangegeven daar niet aan mee te willen werken en volgens zijn advocaat heeft hij dat inderdaad niet gedaan. Het verslag zal 24 juni tijdens de inhoudelijke behandeling in de rechtbank worden besproken – mits de coronamaatregelen dan niet meer gelden.