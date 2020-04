Water staat Haagse cultuursector aan de lippen: twintig instellingen staan op omvallen

Twintig kunst- en cultuurinstellingen in Den Haag redden mogelijk het einde van de maand niet door de coronacrisis. Dat zegt wethouder Robert van Asten (D66) tegen Omroep West. Het is volgens hem zaak dat het kabinet snel met een steunpakket over de brug komt om de cultuursector te redden.

De coronacrisis hakt er stevig in, ook in de Haagse kunst- en cultuursector, merkt wethouder Van Asten. “Musea en theaters krijgen geen bezoekers en dus geen inkomsten meer. Theaterstukken waar hard aan gewerkt is, worden niet meer opgevoerd en zzp’ers zitten thuis”, zegt hij. “Dat voelen de instellingen direct in hun portemonnee, omdat er in de cultuursector geen marges zijn.”

Ongeveer twintig cultuurinstellingen maken zich grote zorgen over hun voortbestaan. ‘Zij verwachten al op korte termijn in de problemen te komen’, zegt Van Asten. ‘Wij willen daarom dat het kabinet met spoed komt met een steunpakket voor de cultuursector. Wij zijn aan het inventariseren hoe groot de problemen in Den Haag zijn, maar we verwachten dat het om tientallen miljoenen euro’s gaat die we nodig zullen hebben.”

Kunst- en cultuurinstellingen komen niet altijd in aanmerkingen voor de bestaande noodmaatregelen van het kabinet. Van Asten: “Ondernemers kunnen gebruik maken van de regeling van het Rijk om arbeidstijdverkorting aan te vragen. Alleen instellingen die subsidie krijgen, krijgen dit vaak niet omdat subsidie wordt gezien als omzet die niet wegvalt. Ik wil dat snel opgelost hebben, want iedereen weet dat de subsidies voor cultuurinstellingen schraal zijn.”

Van Asten realiseert zich dat niet alleen de culturele sector het zwaar heeft. “Maar ik sta als cultuurwethouder voor deze sector en daar ga ik voor vechten.”