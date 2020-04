“Ga niet met tram of bus naar strand of park”

HTM vraagt mensen met klem om dit weekend niet met de tram of bus naar het strand of het park te gaan. De Haagse vervoerder rijdt wel, maar heeft een aangepaste dienstregeling speciaal voor mensen uit vitale sectoren. Die kunnen dan blijven rekenen op de tram of bus.

HTM zegt dat met ‘het in acht nemen van de anderhalve meter afstand de huidige capaciteit van tram of bus onvoldoende is om meer reizigers veilig te vervoeren.’ Als voorbeeld geeft de vervoersmaatschappij tram 9. Daar kunnen maximaal 35 passagiers in, terwijl dat normaal er zo’n 150 zijn. Datzelfde geldt voor de stadsbus waar maximaal 16 passagiers mee kunnen tegen 50 in de normale situatie.

HTM vraagt reizigers alleen gebruik te maken van tram of bus als dat echt nodig is. In andere gevallen wordt verzocht om de reis uit te stellen, of gebruik te maken van een ander vervoermiddel.

De mededeling van de HTM komt in navolging van het beleid van burgemeester Johan Remkes. Komend weekend zijn op zijn verzoek parkeerterreinen bij de stranden en recreatiegebieden in de Veiligheidsregio Haaglanden afgesloten. De burgemeester wil daarmee voorkomen dat mensen door het mooie weer massaal naar de stranden en recreatiegebieden komen, waardoor de richtlijnen van het RIVM om het coronavirus te bestrijden niet kunnen worden nageleefd.

Mocht het toch te druk worden, kunnen stranden ook worden afgesloten, zegt Remkes.