“Geniet in de tuin of op het balkon van de zon”

“Geniet van de zon, maar in de tuin of op je balkon.” Die oproep doen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vrijdag. Beide natuurorganisaties willen voorkomen dat het zondag met het voorspelde mooie lenteweer weer veel te druk wordt in de natuurgebieden, zoals stranden, duinen, bossen en parken.

“Afgelopen weekend viel het mee met de drukte in de natuur, maar toen was het fris weer met een koude wind. Nu het mooi weer wordt herhalen we nog eens: mijd natuurgebieden, blijf zoveel mogelijk thuis”, aldus de natuurbeheerders. Vooral op parkeerterreinen houden mensen zich niet aan de voorgeschreven anderhalve meter afstand.

Veel burgemeesters kondigen vrijdag aan dat ze boetes gaan uitdelen voor drukte in de natuur. Het is verboden met meer dan twee personen bij elkaar te zijn. Ook premier Mark Rutte riep vrijdag iedereen op om komend weekend zoveel mogelijk thuis te blijven.