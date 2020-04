“Ga niet met tram of bus naar strand of park”

Haags Historisch Museum wil coronageschiedenis meteen vastleggen

Het Haags Historisch Museum roept Hagenaars op om hun ervaringen tijdens de coronacrisis vast te leggen en de resultaten daarvan in te sturen, zodat mensen in de toekomst kunnen weten hoe het leven in Den Haag was in deze moeilijke tijd.

Het is de bedoeling dat een selectie van de inzendingen wordt opgenomen in de museumcollectie. Het mogen opnamen met toelichting zijn, maar ook gewoon geschreven teksten.

De onderwerpen kunnen variëren van angst en verdriet door het virus tot initiatieven van mensen om zich door de crisis te slaan, zoals gezamenlijk zingen vanaf balkons.

Het museum gaat ook zelf op zoek en wil bijvoorbeeld spandoeken inzamelen die bedoeld zijn om de zorg te danken en te steunen, aldus een woordvoerder.