Hart voor Den Haag: “Rol kort parkeren verder uit”

Parkeren voor een dubbeltje per uur in winkelstraten lijkt een succes. Ook winkelgebieden waar dit nog niet bestaat, zien volgens Hart voor Den Haag de ‘groen-gele’’ zones wel zitten om extra klandizie te trekken. Raadslid Jelle Meinesz wil dat deze zones over heel de stad worden uitgerold en dat het stadsbestuur in overleg de behoeften bij winkeliers(verenigingen) peilt. Ook wil hij dat de maximumtijd in bepaalde gebieden twee uur kan worden.

Raadslid Meinesz: “Hart voor Den Haag wil meer goedkope parkeerzones, waarbij kort geparkeerd kan worden, in de stad. Dit is goed voor de klandizie, ook als mensen snel even een boodschap willen doen. Het maakt winkelgebieden aantrekkelijker. Waarom dit niet uitbreiden naar bijvoorbeeld de Hoefkade, de Leyweg, de Fred en het Tesselseplein als straks eindelijk dit winkelcentrum is vernieuwd? En waarom m niet bekijken of twee uur parkeren op bepaalde plekken passender is in plaats van één? Dit is meteen een stimulans om nieuwe klanten te trekken.”

Hart voor Den Haag zal de voorstellen doen zodra de gemeenteraad haar reguliere vergaderingen weer kan hervatten.