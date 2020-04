“Geniet in de tuin of op het balkon van de zon”

Leger des Heils blij met opvang van daklozen in hotels: “Het is heel fijn”

De oproep om zoveel mogelijk binnen te blijven is niet voor iedereen makkelijk te volgen. Zo verbleven dak- en thuislozen eerst in de 24-uurs opvang, maar omdat ze daar nog te dicht op elkaar zaten, springen hotels op Scheveningen nu bij om ze te huisvesten. Het Leger des Heils is een van de partijen die de opvang regelt: “Het is heel fijn”, zegt Adiël Vader van het Leger des Heils in Den Haag.

Sinds woensdag kunnen dak- en thuislozen terecht in hotel Andante en hotel Bella Vista op Scheveningen. Ze moeten zich eerst melden bij het daklozenloket en krijgen vervolgens een kamer toegewezen die ze met een ander persoon delen. Hiervoor verbleef de groep vooral in de 24-uurs opvang, maar daar was het lastig om de corona-maatregelen op te volgen. “Ze sliepen daar op een slaapzaal met 10 tot 15 man. Dat is in deze tijd heel ongezond”, zegt Vader.

Voor de hotels betekent het dat de kamers niet meer leeg staan. “Normaal gesproken zou het hier vol met toeristen staan en zouden zij genoeg betalen voor mijn kamers. Dat gaat niet gebeuren en dus verlies ik heel veel geld”, zegt Peter Bishoff die eigenaar is van hotel Andante. “Als ik dan toch mijn geld verlies, kan ik er beter nog wat goeds mee doen.”

Rozengeur en maneschijn

De situatie rondom de daklozen in het hotel is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Zo probeerde iemand die niet in het hotel verbleef, maar wel wilde verblijven woensdag een stoel door de ruit te gooien. “Dat was erg vervelend. We kenden hem niet”, zegt Vader. Voor de hoteleigenaar was het incident geen reden om zijn deuren te sluiten voor de daklozen. “Dat kan altijd gebeuren. Het Leger des Heils heeft de zaak goed afgedaan”, aldus Bishoff.