LIVEBLOG: het derde weekend thuisblijven staat voor de deur met prachtig weer

Doordat mensen zoveel mogelijk thuis zijn en ook thuiswerken en de kinderen niet naar school gaan, zijn veel mensen de dagen van de week een beetje kwijt. Je zou het bijna niet door hebben, maar het weekend staat voor de deur: het derde weekend alweer dat we vooral zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Wellicht lastig nu er heel mooi weer is voorspeld.

Den Haag FM blikt vandaag alvast vooruit op het weekend en geeft tips om toch leuke dingen te doen vanuit huis. Daarnaast houden we je natuurlijk zoals elke dag op de hoogte van alles rondom corona en de impact van deze pandemie op de stad. Vandaag van 7.00 tot 10.00 uur kun je luisteren naar Haagse Ochtendradio, van 12.00 tot 15.00 uur naar Rob’s tussendoortje en van 16.00 tot 19.00 uur is er Studio Haagsche Bluf op 92.0 te horen. En dan is het… weekend!

14.30

Over een half uurtje kan je op Den Haag FM luisteren naar Studio Haagsche Bluf en op Den Haag TV luisteren en kijken naar trompestist Michael Varekamp. De vrijdagmiddagborrel vanuit Studio B in de Centrale Bibliotheek is live te volgen via onze televisiezender. Gezellig het weekend inluiden vanaf je eigen bank met livemuziek van Haagse muzikanten met de virtuele VRIMIBO.

Voor vandaag is dit het einde van de liveblog. Mooi weekend

15.27

Groente- en fruithandel De Mannen van Verhoek, die vorig weekend moesten sluiten mogen morgen weer verkopen aan particulieren. Omdat zij voornamelijk aan horeca leveren en die nu gesloten zijn, besloot de groothandelaar om voor hun loods groente en fruit te verkopen aan particulieren.

Zaterdag werd de zaak op last van de politie gesloten omdat er geen vergunning was voor straatverkoop. Voor deze zaterdag is die er wel. Er zal strenge controle zijn om te kijken of de RIVM maatregelen wel worden nageleefd. “We hielden al heel goed rekening met de regels, dus dat komt wel goed denk ik. Ik hoop dat we na morgen, als ze zien dat alles veilig gebeurt, we gewoon weer mogen verkopen”, aldus Enzo Verhoek “Wij zijn echt dankbaar en heel blij dat het zo snel geregeld kon worden, want als je te lang moet sluiten is dat funest.”

14.59

Onze verslaggever Tjalina Nijholt was erbij toen vanochtend de eerste Buddybroden werden uitgedeeld aan kwetsbare ouderen. Bekijk later vandaag de reportage op Den Haag TV of op onze website.

Luister hier naar het interview met verslaggever Tjalina Nijholt.



14.47

Daklozen verblijven tijdens de coronacrisis in de 24-uurs opvang van het Leger des Heils, de Kessler stichting en het Rode Kruis. Omdat de daklozen in die opvang nog te dicht op elkaar zitten, springen hotels nu bij om daklozen te huisvesten. Onze verslaggever Lieuwe van Slooten ging kijken hoe het er daar aan toe gaat. Lees er hier meer over en kijk vanavond naar Den Haag TV om de reportage te zien.

Luister hier naar het interview met verslaggever Lieuwe van Slooten.



14.35

Elke vrijdagmiddag neemt Rob Kemperman de politieke week door met Ivar Lingen. Vandaag hadden ze het onder andere over het voorstel om het Bronovo ziekenhuis weer volledig in te richten en er desnoods een corona kliniek van te maken. Lees hier waarom de afdelingen niet heropend zullen worden.

Luister hier het hele gesprek terug tussen Ivar en Rob.



14.21

Haagse kunstenaars wilden niet stilzitten in deze crisis en hebben hun 3D printers nu ingezet om coronamaskers te maken voor de zorg. Tanja Busking is één van de bedenkers en is nu volop aan de slag met produceren: “We zijn gewoon thuismakers en maken de maskers vooral voor de gehandicaptenzorg, verzorgingstehuizen en verloskundigen. Wij kunnen niet zoveel maken dat we aan ziekenhuizen grootschalig kunnen leveren”.

De kunstenaars maken geen winst, vertelt Tanja: “We zien wel dat mensen nu ook maskers aanbieden voor commerciële prijzen, dat vinden wij echt niet kunnen”. De kunstenaars, die onder de naam Schone Bakkes dit project hebben opgezet, kan je financieel steunen via een crowdfunding.

Luister hier naar het interview met Tanja Busking.



14.06

Vandaag is de open dag van de Haagse Hogeschool. Je kan online webinars volgen, vragen stellen en een virtuele rondleiding krijgen.

Luister hier het interview terug met Hanneke Kadijk van de HHS.



13.52

Cardiologen maken zich zorgen over hartpatiënten die niet naar het ziekenhuis komen. Normaal gesproken zien de cardiologen tijdens een griepepidemie een toename van de zorgvraag naar hartpatiënten, maar nu melden zowel in het ziekenhuis als bij de huisartsen minder mensen met hartklachten zich. Lees er hier meer over.

13.36

De laatste wens is in vervulling gegaan door stichting Ambulance wens om een dagje naar Madurodam te kunnen met het gezin. Bijzonder dat dit kon in een leeg dicht Madurodam.

Iedere keer zo stil van dit soort tweets en zo mooi dat deze stichting bestaat! https://t.co/mZeARq7A6F — Martijn Standaart (@MStandaart) April 2, 2020

13.21

Het nummer ‘1 team 1 taak’ van DJ Outsiders en De Kraaien werd in december gemaakt naar aanleiding van het niet doorgaan van de vreugdevuren. De Haagse artiesten hebben nu met de coronacrisis de handen ineen geslagen en een coronaversie van het nummer op genomen. “Het is vooral bedoeld om te zorgen dat de mensen die nu alles draaiende houden zoals de mensen in de zorg maar ook vuilnismannen te bedanken en hopelijk worden ze nog steeds zo gewaardeerd als dit allemaal voorbij is’, aldus Cem Araci, DJ Outsiders.

Luister hier naar het interview met DJ Outsiders.



12.34

Lees hier de corona-update van het Den Haag FM-radioprogramma Dutchbuzz.

12.28

Haagse ondernemer Rene Bogaart vangt grote klappen met zijn 12 horecazaken en rond de 300 werknemers. Ondanks de corona-crisis blijft hij positief. Deze week zou hij bovendien een nieuwe zaak openen, een nieuwe strandtent op Kijkduin.

Luister hier naar het interview met Rene Bogaart.



12.09

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen ter bestrijding hiervan veranderen het leven in Den Haag radicaal. Het Haags Historisch Museum wil aan toekomstige generaties laten zien wat de Corona-crisis voor Den Haag heeft betekend. Daarom roepen zij Hagenaars op om hun ervaringen en verhalen vast te leggen en te delen. Lees er hier meer over.

11.26

Vervoerdersbedrijf HTM vraagt mensen met klem om dit weekend niet met de tram of bus naar het strand of het park te gaan. De Haagse vervoerder heeft een aangepaste dienstregeling speciaal voor mensen uit vitale sectoren. Lees er hier meer over.

10.48

Vanmiddag is live via de instagram van de Haagse band Direct Jamie’s vrijdagmiddagborrel. Je kan vragen stellen via hun account aan de drummer van de band.

10.17

De speciale telefoonlijn van ANBO voor ouderen die vragen hebben over het coronavirus of een praatje willen maken omdat ze alleen zijn, is al door meer dan vierduizend mensen gebeld.

“We hebben de telefoonlijn op 11 maart geopend. Nadat het kabinet op 12 en 15 maart de maatregelen aankondigde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden we door steeds meer mensen gebeld,” aldus Liane den Haan van ANBO.

9.49

De gemeente Den Haag organiseert elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur een VRIMIBO met livemuziek op Facebook.

Haagse muzikanten (maximaal een duo) mogen optreden in Studio B in de Centrale Bibliotheek en kunnen zo een extraatje verdienen, want kijkers kunnen doneren. Genieten van livemuziek tijdens je vrijdagmiddag quarantaine thuisborrel kan dus nu terwijl je tegelijkertijd Haagse muzikanten een hart onder de riem kan steken.

Muzikanten kunnen zich aanmelden via media@denhaag.nl en meer informatie vinden op de website van de gemeente. Vandaag, vrijdag 3 april is de eerste VRIMIBO met trompetist Michael Varekamp.

9.33

Haagse horecazaken blijven creatief en proberen de schade zoveel mogelijk te beperken. Bekijk hier hoe Bar Club 188 en Kompaan dit doen.

Nikki van van Bar Club 188 organiseert een pubquiz: “Ik mis het contact met de klanten en het liefst doe ik de quiz gewoon op de zaak, maar zo hebben we toch nog een beetje contact met elkaar”. Zaterdag 4 april kan je online meedoen met de Quarantaine Quiz en gaan voor de titel ‘Thuisblijfkanjer 2020’.

Luister hier naar het interview met Nikki Schenkeveld, eigenaar van Bar Club 188.



Ook de Haagse bierbrouwerij Kompaan, die een eigen café heeft en levert aan horecazaken zorgt voor vertier dit weekend. Er is een drive thru om je biertjes te kopen, maar ook online bestellen en laten bezorgen is een optie. Voor dit weekend kan je een pakket aanschaffen en zaterdag meedoen met de bierproeverij. De Kompaan vertelt over de bieren én geeft een virtuele rondleiding.

Luister hier naar het interview met Jeroen Langebroek, oprichter van Kompaan.



9.17

Annette de Boer, directeur publieke gezondheid GGD Haaglanden legt nog even uit wat ‘flatten the curve’ inhoudt en benadrukt dat het belangrijk is om je, ook dit weekend, zoveel mogelijk je aan de corona-maatregelen te houden: “zoveel mogelijk thuisblijven, goed je handen wassen en afstand houden. Als geheugensteuntje bedenk ik zelf altijd dat er tussen mij en een ander een fiets moet kunnen, dat is anderhalve meter.”

De Boer zegt dat GGD Haaglanden het in zoverre dat kan het onder controle hebben nu in Den Haag de meeste ziekenhuisopnames zijn: “De Haagse ziekenhuizen werken heel goed samen met andere ziekenhuizen uit de regio, zoals Delft, Gouda, Leiden en Zoetermeer. Er is dagelijks contact zowel met de artsen als de bestuurders onderling. Mocht er een IC vol zijn in Den Haag, dan wordt dit door een ander ziekenhuis opgevangen.”

Luister hier naar het interview met Annette de Boer.



8.54

Jon Tarifa heeft het nummer ‘Hear me out’ geschreven de afgelopen week toen hij inspiratie kreeg op weg naar de supermarkt, lopend door de lege straten van Den Haag. De Haagse artiest heeft het nummer meteen opgenomen en de videoclip geschoten: “In de studio met Wesley mijn producer op afstand en de videoclip ook op afstand. Dat was wel raar, maar is nodig”.

Jon hoopt met zijn lied mensen te inspireren om het beste uit deze situatie te halen: “Dit is een wake up call. Blijf thuis en spendeer tijd met je gezin.” Ook bedankt hij de mensen in de zorg in ‘Hear me out’.

Tarifa zou eigenlijk naar Bali verhuizen voor een jaar met zijn gezin, maar dat gaat door de coronacrisis niet meer door. Hij zit nu thuis en schrijft heel veel nieuwe muziek. “Zoveel mogelijk thuisblijven en dan is het hopelijk snel voorbij”

Luister hier naar het interview met Jon Tarifa.



8.32

Vandaag worden de eerste ‘buddybroden’ bezorgd bij mensen die dit kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. De broden worden door wethouder Martijn Balster uitgdeeld in stadsdeel Escamp. Stichting Buddy Netwerk die het hele project initieert, wil de komende weken alle Haagse stadsdelen afgaan.

Doneren om dit mogelijk te maken kan en mensen opgeven die een brood verdienen kan ook via Buddy Netwerk. De stichting wil ouderen een hart onder de riem steken en laten weten dat ze niet worden vergeten, maar tegelijkertijd ook de MKB steunen.

8.20

Op zondag 5 april kan je online bingo spelen. De bingo is georganiseerd door verschillende Haagse kroegen. Om de cafés te steunen en een gezellige avond te hebben kan je via de livestream op Facebook van de Goudenregenbar gezellig meedoen.

Je steunt met je deelname ook onder andere de Kleine Eik, Enphi and Friends, Valkennest, Butler, Old Dutch, Trocadero, Daklicht Buurtcafé de Poort, ’t Amsteltje, Eetcafé Foots, Stamboom en Muziek Panchobar. Aanmelden en meer informatie via de Goudenregenbar.

Shirley en Jeroen zijn dubbel geraakt door de corona uitbraak. Zij hebben twee kramen op de Haagse Markt (Aloe Living, bloemen en planten en Tatum Ibiza mode) en café de Butler. Alle drie de zaken moesten sluiten. Toch blijft Shirley positief en doet ze uiteraard mee aan de online bingo: “We hebben het wel zwaar en dit moet niet te lang duren, want dan gaan we het niet redden. Maar ondernemers blijven ondernemers he? Als je meedoet met de bingo steun je ons café en nog 24 andere Haagse kroegen”.

Luister hier naar het interview met Shirley van café de Butler.