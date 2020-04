Leger des Heils blij met opvang van daklozen in hotels: “Het is heel fijn”

Nachtburgemeester Pat Smith steekt Den Haag hart onder de riem

In een speciale video steekt de Haagse nachtburgemeester Pat Smith alle inwoners van de stad een hart onder de riem in de tijden van corona. The Hague & Partners heeft de video laten maken onder het motto: “Hou je Haags!”

“Voorlopig ligt het Haagse leven nog stil. We weten niet wanneer we weer volop van onze stad kunnen genieten en dat kunnen delen met bezoekers. Tot die tijd zijn we samen. En zijn we verbonden in onze trots op de stad. Nu is het zaak om moed te houden, in afwachting van de betere tijden die gaan komen”, schrijft de The Hague & Partners in een verklaring.

The Hague & Partners is verantwoordelijk voor de promotie van Den Haag, gericht op bewoners, bezoekers en bedrijven. De video is gemaakt met medewerking van de onlangs gekozen nachtburgemeester Pat Smith (bekend van Splendid) en Blitz Projects.