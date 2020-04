Tekort cultuurcomplex opgelost: cultuurbudget met 2,7 miljoen omhoog

De gemeente Den Haag gaat in de toekomst het complete budget voor cultuur met 2,7 miljoen verhogen. Met het extra geld wordt het exploitatietekort van het cultuurpaleis Amare op het Spuiplein betaald. Dat heeft cultuurwethouder Robert van Asten (D66) vrijdag bekend gemaakt, meldt mediapartner Omroep West

Begin januari van dit jaar werd duidelijk dat de jaarlijkse exploitatie van het nieuwe onderkomen van onder meer het Koninklijk Conservatorium, Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest een groter tekort vertoont dan aanvankelijk gedacht. In 2017 werd berekend dat de bedrijfsvoering jaarlijks een tekort zou kennen van 2,1 miljoen; toen bleek dat dit 2,7 miljoen wordt.

Eén van de redenen daarvoor is dat er geen beweegbare vloer in het gebouw komt. Met als gevolg dat de vloer van de grote zaal een beetje schuin afloopt. Hierdoor is deze minder goed te verhuren voor bijvoorbeeld recepties en congressen.

De wethouder beloofde in januari met een voorstel te komen voor de financiering van het extra tekort. Dat doet hij nu. Hij noemt Amare de “culturele ruggengraat van de stad”. En die ruggengraat heeft een “gezonde en duurzame bedrijfsexploitatie nodig voor verantwoord, goed en efficiënt gebruik van de kunst- en cultuurinstelling in de komende decennia”, stelt hij.

Daarom gaat de stad nu dat exploitatietekort betalen. “De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor een gezonde en een financieel solide bedrijfsexploitatie”, aldus de wethouder in een verklaring.

Volgens hem was het wel een “ingewikkelde knoop” om door te hakken. Daarbij speelde onder meer mee dat de andere culturele instellingen in de stad niet de dupe mochten worden van het extra geld dat nodig is voor het nieuwe cultuurpaleis op het Spui.

Voor de eerstkomende vijf jaar is sprake van incidenteel geld waarmee het tekort wordt opgevangen. Dat komt deels nog uit het budget dat beschikbaar was voor de bouw van Amare en niet wordt gebruikt. Daarna wordt gekozen voor een meer drastische oplossing: het complete budget voor kunst en cultuur van de gemeente gaat omhoog. Dat heeft volgens Van Asten tot gevolg dat de andere instellingen niet lijden onder de tekorten bij het cultuurpaleis. Sterker nog: hij denkt dat ze er beter van worden. “Zij zullen profiteren van Amare als samenwerkingspartner en als vliegwiel voor nieuwe initiatieven.”