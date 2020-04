“Expats beetje vergeten bij informatievoorziening over corona”

Zorgen cardiologen over wegblijven hartpatiënten om coronavirus

Cardiologen maken zich zorgen over mensen met hartproblemen. Door de uitbraak van het coronavirus meldt een groot deel van de mensen met hartklachten zich niet meer bij de huisarts of de spoedeisende hulp, zei cardioloog Wilco Tanis van het HagaZiekenhuis donderdagavond in het tv-programma Jinek.

“Ik weet niet hoe groot de ramp gaan worden, maar ik ben wel bang dat er meer mensen zullen overlijden als we doorgaan zoals het nu loopt”, zei Tanis.

Normaal gesproken zien de cardiologen tijdens een griepepidemie een toename van de zorgvraag naar hartpatiënten. Op dit moment blijven de patiënten juist weg, legde Tanis uit. “Als die mensen zich niet meer melden, dan kan de ramp niet meer te overzien zijn.”