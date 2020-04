ADO Podcast: “Voor ADO zou het lekker zijn als de competitie voorbij is”

Ook in tijden van corona hebben we een mogelijkheid gevonden een nieuwe podcast te maken. Via een videoverbinding spreken verslaggever Lieuwe van Slooten, Rogier Heimgartner en ADO-fan Alberto van der Spiegel elkaar. In deze aflevering collega verslaggever Pim Markering van Omroep West te gast.

Hoewel er niet gevoetbald wordt, is er voldoende te bespreken. Zo worden de mogelijke scenario’s voor het eventuele vervolg van de competitie bekeken en gaat het over het formeel opzeggen van een aantal contracten van spelers.

ADO Den Haag-commentatoren Lieuwe van Slooten en Rogier Heimgartner bespreken normaal gesproken in de ADO podcast de week van de Haagse voetbalclub. Dat doen ze dan wekelijks samen met ADO-supporter Alberto van der Spiegel en een wisselende gast. Wanneer er weer een nieuwe podcast komt is nog niet bekend.