De Mannen van Verhoek mogen vandaag weer groente en fruit verkopen

Groente- en fruithandel De Mannen van Verhoek, die vorig weekend moesten sluiten mogen vandaag weer verkopen aan particulieren. Omdat zij voornamelijk aan horeca leveren en die nu gesloten zijn, besloot de groothandelaar om voor hun loods groente en fruit te verkopen aan particulieren.

Zaterdag 28 maart werd de verkoop op last van de politie gesloten omdat er geen vergunning was voor straatverkoop. Voor deze zaterdag is die er wel. Er zal strenge controle zijn om te kijken of de RIVM maatregelen wel worden nageleefd. De particuliere verkoopvergunning is voorlopig alleen voor vandaag. De groothandel heeft de afgelopen week intensief contact gehad met de gemeente en hoopt dat zij een vergunning krijgen voor een langere periode.

“We hielden al heel goed rekening met de regels, dus dat komt wel goed denk ik. We hebben zelfs twee meter afstand nu en er lopen extra mensen rond in gele hesjes om iedereen op de regels te wijzen. Ik hoop dat we na vandaag, als ze zien dat alles veilig gebeurt, we gewoon weer mogen verkopen”, aldus Enzo Verhoek “Wij zijn echt dankbaar en heel blij dat het zo snel geregeld kon worden, want als je te lang moet sluiten is dat funest.”