Den Haag: ‘Afgelaste evenementen verplaatsen naar volgend jaar, niet dit najaar’

Het stadsbestuur wil evenementen die niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus zoveel mogelijk verplaatsen naar volgend jaar. Daarmee wil het college voorkomen dat er een opeenhoping van evenementen ontstaat in de laatste maanden van 2020 en de hulpdiensten te zwaar belast worden.

Dit schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Volgens het college kiezen verschillende organisatoren ervoor om evenementen naar het najaar te verplaatsen. “Dit geldt niet alleen voor evenementen die oorspronkelijk vóór 1 juni zouden plaatsvinden maar ook voor evenementen die in de periode na 1 juni plaats vinden”, schrijft het college.

Het stadsbestuur wil dus dat de evenementen naar 2021 verplaatst worden. “Mede gelet op de beperkte capaciteit van de hulpdiensten. Dit neemt overigens niet weg dat het in sommige gevallen op grond van specifieke omstandigheden wel wenselijk en mogelijk kan worden geacht aan een verplaatsing naar later in het jaar mee te werken.”