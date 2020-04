Het Woordenrijk in tijden van corona (3)

Beluister hier de online-variant van Het Woordenrijk met theaterdirecteur Cees Debets en poëzie van Toon Tellegen, Marike Verheul, Harry Zevenbergen, Tagore en Bruce Springsteen.

Vanwege de crisis is er even geen Woordenrijk op de radio. Medewerkers en bevriende schrijvers van dit poëzie- en boekenprogramma maken nu een online variant. Ter afleiding van het voortrazende nieuws en omdat taal, gedichten, verhalen & muziek een manier zijn om je gedachten te uiten, of het nu om hoop of angst gaat.

‘Wij zoeken de dialoog. Wij, het publiek en de theatermaker ontmoeten elkaar en gezamenlijk maken we het kunstwerk.

En opeens was het stil. Een leeg toneel, alleen decor, pruikenkoppen, kostuums. Stil.’

Aldus Cees Debets over zijn Theater aan het Spui, Zaal 3 en de Koninklijke Schouwburg die leeg en stil zijn in deze crisis. Op de muren van de Schouwburg staan gedichten over de levendige wereld van theatermaken. Cees Debets leest daarvan Toon Tellegen.

Verder: Paulina VanderBilt koppelt een liedtekst van Bruce Springsteen aan de huidige crisis, Marike Verheul leest een muze-lied en er zijn gedichten van Alexander Franken, Harry Zevenbergen, Dorpsoudste De Jong en Judith Herzberg. Tevens is terug van weggeweest de literaire agenda met nu tips voor online-events. Muziek is er van Marko Fehres, Julie Scott, Springsteen en 10.000 Maniacs.

Het Woordenrijk is normaal gesproken zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.