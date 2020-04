“Maak haast met aanleg van islamitische begraafplaats”

De Partij van de Eenheid (PvdE) in Den Haag vraagt het stadsbestuur om “met gezwinde spoed” een islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust aan te leggen. De eenmansfractie wil dat het college hier haast mee maakt vanwege het feit dat veel overleden moslims door het coronavirus niet teruggebracht kunnen worden naar het land van herkomst. Voor moslims is het belangrijk dat de overledene zo snel mogelijk wordt begraven. Het liefst nog vóór de eerstvolgende zonsondergang of binnen 24 uur na de dood. Arnoud van Doorn van de PvdE wil daarom graag binnen 24 uur reactie van het stadsbestuur.

Vorige week riepen ook de Islam Democraten op tot het realiseren van een islamitische begraafplaats. “De urgentie is op dit moment groter dan ooit. Er is een heel grote groep Hagenaars die niet teruggestuurd kan worden naar eigen land om correct begraven te worden”, zei fractievertegenwoordiger Nur Icar vorige week in een vergadering van de gemeenteraadscommissie.

Vorige week benadrukte ik het belang van én de urgentie voor een #islamitischebegraafplaats in Den Haag. Zowel landelijk als lokaal voelt het alsof we spreken tegen dovemansoren. Ik blijf dit dan ook aankaarten.#coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/yfDEXgJVc1 — Nur Icar (@IcarNur) April 1, 2020

Ook de Haagse fractie van NIDA maakte zich zorgen. “De schrijnende en pijnlijke keuzes die gemaakt moeten worden door families bij overlijden: de lijken kunnen helaas niet meer vervoerd worden naar bijvoorbeeld Turkije of Marokko”, aldus Adeel Mahmood van NIDA.

Werkbespreking Corona – 26 maart 2020 Beste NIDA familie, lieve volgers,Zoals velen van ons merken, hebben Corona maatregelen een enorme impact op onze dagelijkse leven. Ook veel religieuze instellingen (met hoge vaste lasten) worden geraakt.Velen van ons kunnen bijvoorbeeld al meer dan twee weken niet naar de moskee gaan. De deuren zijn vooralsnog gesloten – of heel beperkt open – en het ziet ernaar uit dat dit de komende periode zo blijft. De maatschappelijke rol van religieuze instellingen is van groot belang in onze maatschappij. Het zijn plekken waar veel gelovigen rust en vrede vinden. Wij zijn blij om te zien dat de religieuze instellingen op een verantwoorde wijze de richtlijnen opvolgen, maar zien ook dat veel instellingen in de financiele problemen terecht komen.➡️ Veel religieuze instellingen missen donaties waarmee de vaste lasten worden gedekt➡️ De dagelijkse verkoop van bijvoorbeeld koffie en thee is aan de ban gelegd en de collectes na vrijdaggebeden kan ook niet meer. ➡️ De vaste lasten moeten wel gewoon doorbetaald worden.✅ Daarom heeft onze fractievoorzitter Adeel Mahmood tijdens de werkbespreking over de Corona crisis aandacht gevraagd bij het college voor de situatie van religieuze instellingen en andere kleine stichtingen✅ Het college heeft toegezegd te inventariseren hoe religieuze instellingen zijn geraakt door de crisis en of er maatregelen te nemen zijn. In de volgende brief wordt de raad hier verder over geinformeerd.Wij houden u op de hoogte zodra er een update is. Geplaatst door NIDA Den Haag op Dinsdag 31 maart 2020

Met de schriftelijke vragen van Van Doorn van de PvdE wordt de discussie over een islamitische begraafplaats in Den Haag – die ruim een jaar geleden een kookpunt bereikte – weer aangezwengeld. Toenmalig wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) lag toen onder vuur, omdat uit onderzoek zou zijn gebleken dat er voldoende ruimte was om overleden moslims te begraven op de twee gemeentelijke en de overige particuliere begraafplaatsen. Islamitische organisaties vonden het onderzoek van Guernaoui “ronduit beschamend en benedenmaats”.

De PvdE ziet kansen voor Den Haag, nu Rotterdam moslims tegemoet is gekomen op het gebied van eeuwige grafrust. Tot nu toe was het alleen mogelijk om grafrechten voor minimaal tien jaar te kopen. De Rotterdamse afdelingen van PvdA, DENK en NIDA vroegen al jaren om eeuwige grafrust. De gemeente maakte het deze week mogelijk om voor onbepaalde tijd te worden begraven op een gemeentelijke begraafplaats in Rotterdam. Deze mogelijkheid zou eigenlijk volgend jaar ingaan, maar is door de coronamaatregelen naar voren gehaald.