Politie doet invallen in café en illegaal gokhuis

De politie heeft vrijdagavond invallen gedaan in een café en illegaal gokhuis in Den Haag. In het café waren op dat moment zo’n dertig mensen aanwezig. De eigenaar van het café krijgt een forse boete. De horecagelegenheid is opnieuw door de politie gesloten.

In het café, gevestigd aan de kruising van de Loosduinsekade en de Voorthuizenstraat, waren volgens een woordvoerder van de gemeente bezoekers drankjes aan het nuttigen en shisha aan het roken. In verband met de vanwege de coronacrisis afgekondigde noodverordening en de door het kabinet getroffen maatregelen moeten horecagelegenheden in ieder geval tot en met 28 april gesloten zijn. In het café is niemand aangehouden.

De eigenaar krijgt wel een een boete van ruim 4.000 euro en ook de bezoekers krijgen een boete vanwege samenscholing. Dat geldt ook voor de achttien bezoekers van een illegaal gokhuis in een woning aan de Loevesteinlaan, waar de politie vrijdagavond eveneens een inval heeft gedaan. De bezoekers van het illegale gokhuis krijgen allemaal een boete van 400 euro.

De noodverordening geeft de gemeente de mogelijkheid om mensen van twaalf jaar en ouder, die zich niet houden aan de verplichting om met niet meer dan drie personen bij elkaar te staan met een tussenruimte van minimaal anderhalve meter, een boete te geven. De eigenaar van de woning waar het illegale gokhuis is gevestigd, heeft een proces-verbaal gekregen.