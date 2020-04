The Hague African Festival 2020 ook afgelast

In juli van dit jaar zou de 12e editie van het The Hague African Festival plaats moeten vinden. Gezien de huidige situatie rondom het COVID-19 virus wordt het festival geannuleerd en verplaatst naar volgend jaar.

Het festival zou weliswaar pas na 1 juni plaatsvinden – de datum tot wanneer de maatregelen van overheidswege gelden – maar omdat het onzeker is of de maatregelen verlengd zullen worden heeft de organisatie toch dit besluit genomen. “Ook al zouden de maatregelen worden beëindigd, dan nog zou de tijd te kort zijn om een kwalitatief goed festival neer te zetten en te voldoen aan de verwachtingen van onze festival bezoekers.”

Daarnaast is het The Hague African Festival een evenement met internationale artiesten. Aangezien vanuit veel landen niet gereisd kan worden, en het niet te voorspellen is hoe dit in juli zal zijn, heeft het nu ook geen zin om artiesten te boeken.