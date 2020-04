Eerste zonnige weekend van het jaar tijdens coronacrisis verloopt rustig

Het is het eerste weekend dit jaar dat het zulk lekker weer is. Toch is opgeroepen zo veel mogelijk binnen te blijven om het coronavirus niet verder te verspreiden. Veel Hagenaars hebben gehoor gegeven aan de oproep om niet massaal naar het strand of recreatiegebieden te gaan.

Guido Venema van Stichting Marketing Scheveningen en paviljoenhouder vindt het pijnlijk om te zien dat de badplaats er zo verlaten bij ligt. Het coronavirus gooit roet in het eten. “We zijn 1 maart gaan opbouwen en daarna zijn we gelijk in lockdown gegaan als horeca exploitanten. Het had anders nu hier vol met mensen gezeten.”

Ondanks de financiële klap heeft Guido wel begrip voor de maatregelen. “Ik heb echt respect voor het volk en dat dit gedaan wordt. Twee weken geleden zag het er zwart uit van de mensen op Scheveningen.

Ook boswachter Mark Kras merkt dat mensen veel bewuster zijn en dat ze afstand moeten houden. “Er is natuurlijk niet veel groen in de stad. Aan de andere kant is het ook zo dat je niet altijd allemaal tegelijk erop uit moet.” Mark merkt dat mensen bewust een bepaald moment op de dag kiezen om naar buiten te gaan, waardoor mensen beter verspreid zijn.