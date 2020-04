Gewonde bij schietpartij, verdachten aangehouden na achtervolging

Bij een schietpartij op het Zonneoord is zondagmiddag een gewonde gevallen. Twee verdachten zijn later in Delft door de politie klemgereden en aangehouden.

De schietpartij was rond 17.30. Agenten zijn direct met kogelwerende vesten naar het incident gegaan. Het slachtoffer lag volgens fotopersbureau Regio 15 in de bosjes. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Op straat zijn diverse kogelpatronen gevonden. De politie is een onderzoek gestart.

Op de Wippolderlaan zijn na een achtervolging twee verdachten aangehouden.