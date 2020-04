Acteur en presentator Bas Muijs vader geworden van een dochter

De Haagse acteur en presentator Bas Muijs is vader geworden van een dochter. Afgelopen zaterdagochtend is zijn vrouw Sabine bevallen van hun dochter Annelie. Muijs vertelde dat maandagochtend in zijn eigen radioprogramma Muijs in de Morgen op Radio West.

“Ik ben vader geworden van een derde”, zo begon Muijs de bekendmaking. “Het is een heel mooi meisje. Het was een zware bevalling, maar ietsjes voor achten op zaterdag is ze geboren. Ze heet Annelie en haar tweede naam is Madelief. We zijn erg blij met haar, Annelie Madelief Muijs. Ze is helemaal gezond en moeder Sabine maakt het ook goed.” Annelie is het zusje van Emma (5 jaar) en Daan (2).

Muijs was door het coronavirus “best een beetje bang” om naar het ziekenhuis gegaan. “We zijn naar het HMC Westeinde gegaan. Ik ben wel vaker naar het Westeinde geweest, maar het was nog nooit zo stil. Ik durfde ook niks aan te raken, ik heb alles met papiertjes aangeraakt. Maar die stilte viel me wel echt op”, vertelt Muijs.

De Hagenaar was blij met het telefoontje van presentator Bart Nolles die zijn ochtendshow Muijs in de Morgen overnam. “Ik ben ongelofelijk blij dat je mij belt en het programma kon overnemen. Want Annelie is ontzettend lief, maar slapen doet ze ’s nachts niet. Ze huilt heel veel. Om Sabine wat rust te geven heb ik ongeveer de hele nacht met haar rondgelopen en muziekjes gemaakt, maar het hielp allemaal niet. Ik denk dat ze nog een ander ritme heeft, waardoor ze nog wat onrustig is.”

Muijs bedankte tot slot via Radio West ook al zijn luisteraars die via sociale media hem hebben gefeliciteerd.

Luister hier naar het gesprek met Bas Muijs op Den Haag FM