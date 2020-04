ADO Den Haag contracteert gebroeders Jonathan en Michael Mulder

ADO Den Haag heeft de gebroeders Michael en Jonathan Mulder voor het komende seizoen vastgelegd. Beide spelers, die ook al hun opwachting hebben gewacht als jeugdinternational van Israël, hebben een contract voor één seizoen getekend met een optie voor nog twee seizoenen.

Michael Mulder is met 19 jaar de oudste van de twee en is een defensieve middenvelder. Hij komt over van het Israelisch Maccabi Petah Tikva, waar hij in de onder 19 speelde. Eerder kwam hij voor FC Utrecht onder 19 en de amateurs van AFC uit. Ook speelde hij in de jeugd van Maccabi Tel Aviv.

De 18-jarige Jonathan Mulder is een middenvelder en komt over van AZ onder 19 jaar. Ook hij heeft in de jeugdopleiding van het Amsterdamse AFC gespeeld. Beide spelers zijn in Nederland geboren, maar zijn al vroeg met het gezin naar Israël vertrokken. Daardoor beschikken zij over een dubbele nationaliteit. De gebroeders Mulder sluiten in eerste instantie aan bij Jong ADO Den Haag.

Youri Schoonderwaldt

Ook jeugdspeler Youri Schoonderwaldt tekende maandag een contract. De doelman zette zijn handtekening onder een verbintenis tot 2022.

Foto: AZ.nl/FCUtrecht.nl