Burgemeestersbenoeming Den Haag gaat door, ondanks corona

De procedure voor de burgemeestersbenoeming in Den Haag kan doorgaan. Dat heeft de commissaris van de koning in Zuid-Holland besloten.

Eerder adviseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken nog dat de gesprekken over de benoemingen van burgemeesters even moeten worden ‘opgehouden’ als gevolg van de coronacrisis.

Maar commissaris Jaap Smit wil toch doorgaan met de procedure. Smit heeft dit besluit genomen in overleg met de vertrouwenscommissie. Een vertrouwenscommissie is een afvaardiging van de gemeenteraad die gesprekken voert met de kandidaten die hebben gesolliciteerd voor het burgemeesterschap.

Het besluit om door te gaan met de benoemingsprocedure past volgens de commissaris binnen het advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De richtlijnen van het kabinet en het RIVM die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden ‘vanzelfsprekend’ in acht genomen, laat de commissaris weten.

“De vertrouwenscommissies die voor 1 juni samenkomen hebben mij verzekerd dat zij de gesprekken met kandidaten zo kunnen vormgeven dat het in fysieke aanwezigheid kan, maar wel met de voorgeschreven afstand tot elkaar”, zo legt de commissaris zijn besluit uit. Dat betekent dat alle aanwezigen minimaal anderhalve meter afstand van elkaar moeten bewaken.

Volgens commissaris Smit was het niet gemakkelijk om toch door te gaan met de burgemeestersbenoemingen in tijden van corona. “Eerder heb ik aangegeven dat maatwerk, zorgvuldigheid en overleg de sleutelwoorden zijn om tot een afgewogen besluit te komen. Met als uitgangspunt de zorg voor alle betrokkenen en het belang van sterk openbaar bestuur. Na overleg ben ik tot de conclusie gekomen dat we verder kunnen en daarbij spreek ik mijn grote waardering uit voor de inzet, flexibliteit en het verantwoordelijkheidsgevoel van alle betrokkenen”, aldus Smit.

Volgens planning moet de nieuwe burgemeester van Den Haag op 1 juli beginnen. Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft eerder aangegeven tot die datum aan te blijven.