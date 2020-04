Vrijwilligers maken 500 mondkapjes in het weekend

Grote steden “buitengewoon teleurgesteld” om opstelling Booking.com in coronacrisis

De marketingorganisaties van de acht grote steden van Nederland, VVV Nederland en NBTC Holland Marketing zijn teleurgesteld in boekingswebsite Booking.com. De organisaties vroegen Booking.com om een flexibeler annuleringsbeleid te hanteren tijdens de coronacrisis. Maar het boekingsplatform is niet van plan om het annuleringsbeleid te wijzigen.

Omdat hotels, hostels en bed & breakfasts nu veelal worden gedwongen om bij annuleringen binnen vijf werkdagen een volledige restitutie te geven, komen veel ondernemers in de sector in financiële problemen, legt directeur Marco Esser van The Hague & Partners uit. “Booking.com moet nu solidariteit met de hotelsector tonen”, betoogt Esser, die optreedt als voorzitter van de acht grote steden.

“Juist in een tijd dat partijen schouder aan schouder zouden moeten staan om de coronacrisis het hoofd te bieden, geeft het grootste boekingsplatform met de diepste zakken niet thuis. Dat is buitengewoon teleurstellend”, aldus Esser. Volgens hem kan Booking.com voor een enorme verlichting zorgen door het mogelijk te maken om klanten een alternatieve datum voor hun verblijf of een voucher aan te bieden.