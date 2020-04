LIVEBLOG: Zeehelden Festival, The Hague African Festival en andere evenementen verplaatst naar volgend jaar

De maatregelen die in de eerste instantie waren opgelegd zouden tot vandaag 6 april gelden. Inmiddels zijn de regels aangescherpt en uitgebreid en gelden de regels tot het einde van deze maand, tot 28 april. Evenementen mogen ten minste tot 1 juni niet. Omdat een festival veel voorbereiding nodig heeft en het niet zeker is of de regels weer worden verlengd hebben veel Haagse festivals besloten hun evenement op te schuiven naar volgend jaar.

Het eerste weekend met heel mooi weer is het in Den Haag qua grote getallen mensen die massaal naar het strand of park gaan redelijk rustig verlopen. Wat er nog meer dit weekend is gebeurt en alles wat er speelt omtrent corona in Den Haag kun je weer lezen in deze blog. Natuurlijk is ook alles te volgen via radio en Den Haag TV. In Haagse Ochtendradio praat Thomas Hekker je bij van 7.00 tot 10.00 uur, vervolgens zal Rob Kemperman het stokje overnemen tussen 12.00 en 15.00 uur en van 16.00 tot 19.00 is Studio Haagsche Bluf te horen op Den Haag FM.