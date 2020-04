“Radiostations moeten zoveel mogelijk muziek van eigen bodem draaien”

Draai zoveel mogelijk muziek van eigen bodem. Met die noodoproep richt Buma Cultuur zich maandag tot alle Nederlandse radiostations. Volgens de auteursrechtenorganisatie is het een eenvoudige manier om Nederlandse artiesten bij te staan in de huidige coronacrisis.

Artiesten zien door het wegvallen van optredens een groot deel van hun inkomsten in rook opgaan. Radiozenders kunnen daarvoor in de plaats iets betekenen door alleen of zoveel mogelijk Nederlandse muziek te draaien. Artiesten, tekstschrijvers en componisten kunnen zo een extraatje ontvangen in deze moeilijke tijd.

Volgens Buma Cultuur-directeur Frank Helmink breekt nu de tijd aan voor zendermanagers en muzieksamenstellers om woorden in daden om te zetten. “Je kunt wel harten onder de riem blijven steken tot je een ons weegt. Maar daar hebben artiesten uiteindelijk niets aan. Er moet iets gebeuren.”

Helmink benadrukt dat dit de meest eenvoudige manier is om Nederlandse musici te helpen. “Het kost geen moeite en ook geen extra geld. Wij dragen hoe dan ook 2 miljoen euro per maand over maar doen dat nu liever aan Nederlandse artiesten.”

Eerder maakte Buma bekend dat het artiesten, componisten, tekstschrijvers en uitgevers zelf tegemoet komt vanwege de coronacrisis. De auteursrechtenorganisatie keert onder meer vervroegd een aantal betalingen uit en heeft 2,75 miljoen euro in een noodfonds gestopt.

Op Den Haag FM besteedt presentator Thomas Hekker in Haagse Ochtendradio aandacht aan lokale artiesten die nieuwe nummers uitbrengen tijdens deze coronacrisis. De artiesten treden niet in de studio op, maar spelen hun muziek live op afstand.