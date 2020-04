Traumahelikopter ingezet voor zware mishandeling

De politie in de Schilderswijk zoekt getuigen van een ernstige mishandeling in het Transvaalpark zondagmiddag. Dat meldt de politie maandagochtend. Een 64-jarige Hagenaar raakte ernstig gewond.

Agenten kregen zondagmiddag de melding dat er op de Schalk Burgerstraat iemand gewond was geraakt bij een ruzie tussen twee mannen. Ter plaatse troffen de agenten de zwaar gewonde Hagenaar aan. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de man terwijl de traumaheli een mobiel medisch team naar het Transvaalpark bracht. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en werd daar opgenomen. De recherche onderzoekt de zaak en de rol van zowel de nog onbekende verdachte als het slachtoffer. De Hagenaar verblijft nog in het ziekenhuis, maar is aanspreekbaar.