Vrijwilligers maken 500 mondkapjes in het weekend

Het nieuwe Haagse burgerinitiatief ‘Mondkapjes maken Den Haag’ wil zoveel mogelijk mondkapjes maken voor zorgverleners en mensen in nood. En met succes, want afgelopen weekend zijn er al meer dan 500 mondkapjes gemaakt door 30 vrijwilligers.

Het initiatief is gestart door Marcel Ruijken en werkt samen met Wool for Warmth. Die laatste organisatie heeft veel vrijwilligers die warme kleding maken voor daklozen. “Het principe met de mondkapjes werkt hetzelfde. Wij brengen het materiaal naar de vrijwilligers met een doe-het-zelf-kit, en een paar dagen later geven ze ons de mondkapjes terug”.

Mocht je ook mondkapjes wil bestellen of helpen met naaien, neem dan contact op via https://www.facebook.com/mondkapjesmakenDenHaag/

Er loopt ook een crowdfundingsactie: https://www.doneerdoel.nl/actie/2511/mondkapjes-maken-