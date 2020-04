Ernstig ongeluk op Wippolderlaan, weg helemaal afgesloten

De Wippolderlaan (N211) bij Den Haag is dinsdagmiddag afgesloten vanwege een ernstig ongeluk met een motorrijder. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse op de plek van het ongeluk. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen.

Niet alleen de N211 is in beide richtingen dicht, ook is er vertraging op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam.