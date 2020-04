Gemeente neemt maatregelen tegen overlast dak- en thuislozen op Scheveningen

De gemeente Den Haag kondigt maatregelen aan na meldingen van overlast door dak- en thuislozen op Scheveningen. Ze zouden vuurtjes stoken op een kinderspeelplaats, het straatmeubilair slopen en kinderen lastigvallen. De gemeente zorgt voor meer begeleiding van de dak- en thuislozen en zet extra beveiliging in.

De overlast is pas sinds kort aan de orde, omdat de dak- en thuislozen eerder verbleven in de 24-uursopvang aan de Binckhorstlaan en de Twickelstraat. Sinds de uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen door het kabinet en het RIVM, werd het daar lastig om de richtlijnen van 1,5 meter afstand op te volgen, omdat de dak- en thuislozen te dicht op elkaar zaten. Twee hotels op Scheveningen, hotel Andante aan Seinpostduin en hotel Bella Vista aan Gevers Deynootweg, schoten te hulp. De daklozen verblijven sinds 20 maart in hotel Bella Vista en daarnaast sinds 1 april in hotel Andante.

Het Leger des Heils is erg blij met de extra opvanglocaties, maar in de buurt leidt de aanwezigheid van de circa 140 daklozen tot veel onrust. ‘De afgelopen dagen worden wij geconfronteerd met luidruchtige, dronken en overlast gevende (ook vandalisme en slapen op straat/skatebaan met rugzakken) mannen waar wij, als buurtje, inmiddels genoeg van hebben’, schrijven ze in een boze brief aan het stadsbestuur. Het zou volgens de bewoners vooral gaan om ‘Oost-Europese mannen’.

‘Iemand probeerde zichzelf in brand te steken’

De bewoners roepen op de daklozen te verspreiden over andere hotels in de stad. Wanneer dat niet gebeurt waarschuwen ze dat de buurt mogelijk zelf in actie komt. ‘Mij is ter ore gekomen dat er een groep vaders wordt verzameld om zelf op te treden tegen deze gasten’, is te lezen in de mail die in handen is van Den Haag FM.

Ook op straat zeggen kinderen getuige te zijn van heftige situaties. ‘Ik zag iemand die zichzelf in brand probeerde te steken’, zegt een van de kinderen die maandagmiddag buiten aan het spelen was. ‘Het was heel erg eng.’

Hoteleigenaar: ‘Niemand heeft geklaagd’

Eigenaar Peter Bishoff van Hotel Andante herkent de geschetste situatie niet. ‘Totdat de media hierover publiceerden, was dit mij niet bekend. Er is niemand, geen bewoner, politie of wie dan ook geweest die zich bij mij heeft gemeld hierover. Met betrekking tot de Oost-Europeanen: dat herken ik helemaal niet, omdat deze niet worden aangetrokken door het Leger des Heils of worden ondergebracht in Hotel Andante’, zegt Bishoff. ‘Als er overlast wordt gemeld door de omwonenden, is dat voor ons en het Leger des Heils direct een reden om deze cliënt een verblijfsstop te geven. Het is voor ons namelijk erg belangrijk om samen met de buurt door deze moeilijke tijd te komen’, aldus Bishoff.

Het Leger des Heils verzorgt de begeleiding in Hotel Andante en verklaart dat er sinds woensdag wel drie mensen zijn weggestuurd. Eén iemand vernielde een ruit met een stoel die hij daar doorheen probeerde te gooien. De twee andere mensen die zijn weggestuurd zouden de begeleiding hebben bedreigd. Het Leger des Heils zegt het ‘jammer’ te vinden wat er gebeurt.

Gemeente breidt beveiliging uit

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat de begeleiding en de beveiliging deze week wordt uitgebreid. Zo handhaaft de politie meer rondom de tijdelijke opvanglocaties en lopen ook de beveiligers van de hotels regelmatig rondjes door de wijk.

Verder wordt bekeken in hoeverre het aanbod van de bestaande dagbesteding uitgebreid kan worden. De gemeente benadrukt dat het voor omwonenden niet de bedoeling is om het heft in eigen handen te nemen.

Hart voor Den Haag: ‘Daklozen naar rand van de stad’

Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet het liefst dat de daklozen vanavond nog vertrekken uit de hotels op Scheveningen. ‘Er is totaal niet over nagedacht’, zegt raadslid René Oudshoorn. ‘Ik heb het idee dat de mensen zich door de gemeente in de steek gelaten voelen, omdat ze niet gekend zijn in de beslissing hier daklozen neer te zetten’, aldus het raadslid.

Het raadslid stelt voor om de daklozen naar andere hotels aan de rand van de stad te sturen. Volgens Bishoff is dat echter geen optie. ‘Het is organisatorisch makkelijker om de daklozen en begeleiders op één locatie te houden, zodat er zoveel mogelijk begeleiders beschikbaar zijn voor het beheersplan. Indien de groep door tien zou wordt gedeeld heb je niemand meer over om 24 uur per dag klaar te staan voor toezicht en aanspreekbaar is voor de omgeving’, aldus Bishoff.

Gemeente denkt aan verspreiden van daklozen

De gemeente Den Haag zegt dat het weghalen van de daklozen op Scheveningen voorlopig niet aan de orde is. Het verspreiden van de groep is wel een ‘optie’. Deze week hoopt de gemeente er daar duidelijkheid over te kunnen geven.