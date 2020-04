Getuigen gezocht van beroving in skatepark

Meer in

Een jongen is maandagmiddag in het skatepark aan de Havenkade rond 15:15 uur beroofd door twee jongens die hem met een mes bedreigden. De twee verdachten renden vervolgens richting de Duinweg. De politie zoekt getuigen van de beroving.

In het skatepark kwamen maandagmiddag twee jongens het skatepark op fietsen. Beide jongens droegen dezelfde trui. Ze praatten met verschillende jongeren die daar waren. Een getuige zag bij een gesprek ineens dat het slachtoffer met zijn handen omhoog stond en dat de twee jongens zijn Air Pods uit zijn broekzak haalden. De twee verdachten renden na de beroving weg in de richting van de Duinweg. Het slachtoffer rende daarna weg en belde 112 om de beroving te melden. Hij gaf ook aan bedreigd te zijn met een mes.

Twee agenten fietsen langs het skatepark, waar zij werden aangesproken door jongeren over wat er was gebeurd. Zij hebben nog een achtervolging ingezet, maar troffen de verdachten in de directe omgeving niet meer aan.

Dit zijn de signalementen van de verdachten:

Jongen 1:

Rond 15 jaar oud

Donker, steil haar

Rond 1.75m lang, normaal postuur

Zwarte broek

Witte trui met rode tekst achterop en zwarte tekst met Chinese tekens voorop

Witte Nike Air Max schoenen

Jongen 2:

Rond 15 jaar oud

Donker haar met lichte krul

Licht getinte huidskleur

Rond 1.75m lang, normaal postuur

Zwarte broek

Dezelfde trui als de andere verdachte

Witte Nike Air Max schoenen

Bivak muts

Iets gezien of gehoord?