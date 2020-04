LIVEBLOG: tekenen van hoop, waardering en steun in de Haagse straten

Terwijl de strijd tegen het COVID-19 virus doorgaat, gaat het leven in Den Haag ook verder en ontstaan er allerlei initiatieven om elkaar te helpen. Ook zijn er tal van acties om je steun, waardering en dank te betuigen en om mensen een hart onder de riem te steken. Denk aan het massaal klappen voor zorgpersoneel en mensen met vitale beroepen, de witte shirts met een rood hart voor de ramen, kerkklokken die luiden, spandoeken en de vele stoepkrijt tekeningen door de stad.

Lees in deze liveblog wat er allemaal voor mooie acties zijn in Den Haag en al het andere nieuws omtrent corona in Den Haag.

10.34

De marketingorganisaties van de acht grote steden van Nederland, VVV Nederland en NBTC Holland Marketing vroegen Booking.com om een flexibeler annuleringsbeleid te hanteren tijdens de coronacrisis. Maar het boekingsplatform is niet van plan om het annuleringsbeleid te wijzigen. De organisaties zijn teleurgesteld in de boekingswebsite. Lees er hier meer over.

10.11

De straten van Den Haag zijn fleurig gekleurd, zo ook in de Vruchtenbuurt. Vooral bij verzorgingstehuizen staan mooie teksten en tekeningen voor opa’s en oma’s. Maar je ziet ook stoepkrijt opgetekende boodschappen voor jarigen en juffen die gemist worden.

9.34

Lex van Den Haag to go geeft altijd uitgaanstips, maar in tijden van corona zijn dat thuistips geworden. Hij vertelt waar je allemaal Paasontbijt kan bestellen voor een lekkere Paasviering thuis. Maar je kan ook je eigen ontbijt maken en dan gezamenlijk met strandtent Hartbeach Pasen online vieren via een livestream.

9.22

Hoe gaat solliciteren in tijden van corona? Loopbaan- en sollicitatiecoach Naomi Barnouw geeft ons tips. Bijvoorbeeld over hoe je jezelf presenteert tijdens een sollicitatiegesprek via videobellen.

Luister hier naar het interview met Naomi Barnouw.



8.46

Eindexamenkandidaten Roos Spruijt en Jet van der Steen van het Haags Montessori Lyceum hebben een podcast gemaakt. Ze praten in “Zeg maar dag” over hoe het is om in deze onzekere periode eindexamen te moeten doen. Hier kan je de podcast beluisteren.

Luister hier naar het interview met Roos en Jet van HML.



8.22

Het nieuwe Haagse burgerinitiatief ‘Mondkapjes maken Den Haag’ wil zo veel mogelijk mondkapjes maken voor zorgverleners en mensen in nood. En met succes, want afgelopen weekend zijn er al meer dan 500 mondkapjes gemaakt door 30 vrijwilligers. Onze verslaggever Tjalina Nijholt ging er een kijkje nemen. Bekijk hier de reportage.

Luister hier naar het radioverslag van Tjalina.



7.32

Theater de Vaillant in de Schilderswijk organiseert tijdens de corona-crisis Torenconcerten. Dit doen zij de komende tijd ook mee met Pasen, Ramadan en voor Dodenherdenking. Steeds meer artiesten melden zich zoals deze week bijvoorbeeld het Residentie Orkest en met de Ramadan maken Omar El Ouamari, Sattar al Saadi en Klezkopf muziek. Vorige week deed Edgar Burgos een aangepaste “coronaversie van ‘Kleine wasjes, grote wasjes’ (zie foto bovenaan deze liveblog).

Terwijl Torenconcerten Haagse wijken opbeuren, verschijnt deze week op de panoramatoren in de Schilderswijk een enorm banier met de tekst: ‘Corona bestrijden doen we Zelf én Samen’. Theater De Vaillant wil deze boodschap delen met de bewoners en bezoekers van de Haagse Markt. Ook heeft het theater meer straatbibliotheken ingericht, versturen zij een nieuwsbrief met tips aan senioren in de Schilderswijk en streamen zij elke dinsdag live programma’s voor jongeren.

De Vaillant is voor de Torenconcerten een crowdfunding gestart. Zo willen zij de toren in de Schilderswijk tot een baken van hoop in tijden van Corona maken.