Politicus Cemil Yilmaz stopt dit jaar bij NIDA Den Haag

Cemil Yilmaz heeft dinsdag aangekondigd om aan het einde van dit jaar te stoppen als fractievertegenwoordiger van de politieke partij NIDA Den Haag. “Tijdens mijn periode van zelfreflectie ben ik in gaan zien dat ik de afgelopen twee jaar onvoldoende in mijn kracht heb kunnen staan in mijn rol.” Het is een vertrek uit de lokale politiek en een direct afscheid van de partij. “Ik heb aangeven eind dit jaar de partij te verlaten”, zegt Cemil in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Of hij later opnieuw politiek actief wordt kan hij nu nog niet zeggen. “Die ambitie heb ik niet. Voorlopig niet. Hoe ik er over een paar jaar in zit weet ik niet.” Yilmaz stopt aan het einde van het jaar: “Tot die tijd zal ik mijn werk als fractievertegenwoordiger blijven voortzetten in de commissies bestuur en samenleving en zal ik ervoor zorg dragen dat mijn dossiers, kennis en netwerk worden geborgd en niet verloren zullen gaan. ” De invulling van zijn tijd is volgens Yilmaz de reden om te stoppen als fractievertegenwoordiger: “Je merkt soms dat je privé eronder gaat leiden.”

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was Yilmaz lijsttrekker voor NIDA, door voorkeurstemmen werd Adeel Mahmood fractievoorzitter van de partij in de Haagse gemeenteraad. “Dat is ook politiek, toch? Ik heb altijd gezegd dat politiek geen doel op zich is, maar een middel om tot verandering te komen.”

Luister hier naar het gesprek met Cemil Yilmaz op Den Haag FM.