Praktische en culinaire kooktips van foodblogger Renske van Buren en chef-kok Pierre Wind

Nu we door het coronavirus de komende tijd zo zoveel mogelijk binnen moeten blijven betekent het dat mensen vaker dan normaal zelf moeten koken. Uit eten kan immers niet meer. Voor foodblogger Renske van Buren en chef-kok Pierre Wind is zelf koken geen probleem. Ze geven praktische en culinaire kooktips.

“Wat voor mij helpt is het maken van een weekmenu”, zegt Van Buren. “Dan hoef je ook maar een keer naar de winkel.” Verder kookt Van Buren vooral maaltijden zonder vlees. “Vlees is best prijzig, dus ik maak liever een vleesvervanger zoals falafel of een kidneybonenburger. Het is voedzaam omdat je er veel groenten in kan verwerken.”

Chef-kok Pierre Wind kan van elk restje wel een culinair hoogstandje maken. In een handomdraai maakt hij drie verschillende soorten gerechten. “Het grote geheim om restjes te verwerken is pannenkoeken en brood, dat vindt iedereen lekker. Daar kun je zelfs koffieprut of bananenschillen in verstoppen.” Het zijn voor de chef-kok spannende tijden. Zijn restaurant is dicht door de corona-maatregelen. “Alle kosten gaan door natuurlijk, maar je moet positief blijven”, aldus de Wind.