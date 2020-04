LIVEBLOG: alles weer normaal in Den Haag is een kwestie van lange adem

Buurtbewoner Hoog Buurlostraat arresteert auto-inbreker

Een bewoner van de Hoog Buurlostraat in de wijk Oostbroek heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 29-jarige Hagenaar gearresteerd vanwege een auto-inbraak. Dat meldt de politie. De inbreker is daarna overgedragen aan agenten.

De bewoner zag hoe rond 02.00 uur een man zijn fiets in de straat neerzette bij een geparkeerde auto. Toen de bewoner zag dat de man vervolgens in de auto probeerde in te breken, aarzelde hij geen moment en ging er direct op af.

Terwijl de buurtbewoner de man vasthield, belde een ander aan bij de eigenaar van de auto. Deze belde daarop direct 112. Gewaarschuwde agenten hielden de man vervolgens direct aan en brachten hem naar het politiebureau.