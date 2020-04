Man in been geschoten tijdens aanhouding

LIVEBLOG: alles weer normaal in Den Haag is een kwestie van lange adem

“Eén ding is glashelder: terug naar normaal zal hoe dan ook een zaak zijn van de lange adem”. Dat zei premier Mark Rutte tijdens de persconferentie gisteren. “De weg terug kan alleen stap voor stap worden afgelegd. De kans op een begin van normalisering wordt groter als we ons de komende weken allemaal aan de regels blijven houden”, aldus Rutte.

Toch schuilt daarin volgens de premier een risico. Hij zei: “Omdat veel mensen kunnen gaan denken dat we wel weer losser met de regels om kunnen gaan. Dat is de grootste fout die we kunnen maken”. En ook riep Rutte op om het aankomende Paasweekend thuis te blijven.

Hoe we dit in Den Haag kunnen volhouden en wat er allemaal voor initiatieven en acties zijn lees je in dit liveblog. Verder lees je hier al het andere Haagse nieuws omtrent corona.

9.37

GGD arts infectiebestrijding Johan Versteegen vertelt aan Den Haag FM over het testen van zorgpersoneel wat sinds deze week gebeurt: “Mocht een bedrijf niet de middelen hebben om hun eigen zorgpersoneel te testen, dan kan dat nu in Nootdorp via een bepaalde procedure en op afspraak”.

Ook legt de arts nog uit wanneer het COVID-19 virus het meest besmettelijk is: “Hoe zieker je bent, hoe meer klachten je hebt, hoe groter de kans op besmetting. Het virus is dan namelijk volop aanwezig in je lichaam. Bovendien als je veel moet hoesten is de kans van overdracht natuurlijk automatisch ook groter”.

“Een goede weerstand is belangrijk, zorg voor genoeg beweging, slaap goed en eet gezond. Extra vitamines zijn dan eigenlijk niet nodig, maar het kan geen kwaad. Verder zijn je levensgewoontes heel belangrijk: stop met roken bijvoorbeeld. Mocht je besmet raken en je bent in goede conditie, dan kan je het goed aan en heb je niet veel klachten”, aldus de GGD arts.

Tot slot benadrukt Johan Versteegen nog eens dat het heel belangrijk is om je aan de maatregelen te houden: “Houd vol! Blijf zoveel mogelijk thuis, houd je aan die anderhalve meter afstand en alle andere regels, want dit virus doet zijn uiterste best om zich te verspreiden. Dat moeten we met z’n allen proberen te voorkomen.”

Luister hier naar het interview met Johan Versteegen.



9.22

Di-rect gaat woonkamersessies online zetten de komende periode.

De Haagse band heeft gisteren het glas geheven online omdat zij hun overeenkomst met BMG Talpa publishing verlengd hebben: “Een bijzonder moment, want onze samenwerking met Tony Berk sr. gaat al ruim 20 jaar terug. Hij was de eerste met wie we ooit een samenwerking zijn aangegaan en gelukkig is hij na 20 jaar nog steeds niet weg te denken uit ons team! Op naar nog vele jaren samen!”

9.10

Voedselbank Haaglanden is twee weken dicht geweest omdat er niet genoeg aanvoer was van levensmiddelen en omdat de voedselbank de veiligheid van de vrijwilligers niet kon waarborgen. Er kwamen snel boodschappenbonnen voor de klanten van de voedselbank, hulp van de gemeente en het rijk én nu zelfs hulp van defensie. De normale gang van zaken begint weer langzaam op gang te komen, ook de normale pakketten kunnen binnenkort weer worden opgehaald.

Den Haag FM sprak met vicevoorzitter van het bestuur Henk Baars: “Het was een enorm moeilijke beslissing om dicht te moeten, maar het kon niet anders. Wij hebben 25 uitgiftepunten, zes daarvan zijn heel actief en zijn pakketten blijven leveren. Dat moeten ze nog maar even doen, want het duurt nog wel twee weken ongeveer voordat alles weer normaal is”.

Luister hier naar het interview met Henk Baars.



8.40

Nu we door corona ook de komende weken nog zoveel mogelijk binnen moeten blijven betekent het dat mensen vaker dan normaal zelf moeten koken. Verslaggever Sousan Atta ging op pad om ons een aantal kooktips te geven. Bekijk hier de reportage.

Wat kan je maken als je door de coronacrisis minder te besteden hebt? Sousan vroeg het aan foodblogger Renske van Buren: “Ik laat dan vaak vlees weg, wat toch best prijzig is”.

Luister hier naar het interview met Renske van Buren.



Sousan is ook bij chef-kok Pierre Wind langs geweest. Om te praten over de corona crisis en om van de restjes uit je voorraadkast een culinair hoogstandje te maken.

Luister hier naar het interview met Pierre Wind.



Als je wilt weten wat Pierre Wind en Renske van Buren hebben gekookt en hoe ze het hebben gemaakt, kijk dan naar de reportage .

8.24

Gisteren is er overleg geweest tussen betaalde clubs en de KNVB. De bond liet weten dat zij vanaf half mei hopen dat de eredivisie en eerste divisie weer kan gaan trainen zodat de betaald voetbalcompetities vanaf 19 juni kunnen worden afgerond.

We spraken erover Den Haag FM ADO Podcast presentator Alberto van de Spiegel: “Das wel het meest eerlijke, maar ik zie het niet zo snel gebeuren met alle maatregelen. En gezondheid is echt het allerbelangrijkste nu, voetbal doet er eigenlijk niet toe in deze tijd”.

Luister hier naar het interview met Alberto van der Spiegel.



Had je trouwens al de nieuwe Den Haag FM ADO Podcast gehoord? Beluister hem hier .

8.06

Vandaag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de coronacrisis met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. In de persconferentie gisteren zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Volhouden zoveel mogelijk thuis te blijven ook aankomende Pasen was de boodschap van premier Rutte.