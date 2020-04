Arrestatieteam schiet man in been na geluidsoverlast Honthorstraat

“Madurodam wordt meest gemist als kindvriendelijke educatieve uitje”

Het paasweekend is traditiegetrouw de start van het attractieseizoen, maar door de coronacrisis lopen de dingen dit jaar anders en liggen de attracties er verlaten bij. Als we konden kiezen zouden we met Pasen het liefst naar de Efteling gaan, gevolgd door Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Wildlands Adventure Zoo (voorheen Dierenpark) in Emmen. Dat heeft merkenonderzoeker Hendrik Beerda Brand Consultancy uitgezocht door een rondvraag onder 1600 mensen.

In de top tien die Beerda samenstelde van attracties die het meest worden gemist, staan maar liefst zeven dierentuinen.

Wordt gevraagd naar een uitje dat ook leerzaam is, dan noemen de ondervraagden het vaakst het Rijksmuseum en het Anne Frank Huis in Amsterdam en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Als meest kindvriendelijk gelden in dit educatieve rijtje Madurodam in Den Haag, het Spoorwegmuseum in Utrecht en NEMO Science Museum in Amsterdam.