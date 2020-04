Man in been geschoten tijdens aanhouding

In een huis aan de Honthorststraat is in de nacht van dinsdag op woensdag een man in zijn been geschoten door de politie. Agenten waren in dit huis vanwege een aanhouding. De man is naar een ziekenhuis gebracht. De rijksrecherche doet onderzoek.

Volgens een woordvoerder zouden de agenten zijn afgekomen op een melding van geluidsoverlast en zou de neergeschoten man een steekwapen hebben vastgehouden. Volgens een getuige is de Honthorststraat na het schietincident volledig afgezet met politielint en afgesloten voor het verkeer.