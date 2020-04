Onverwachtse torenconcerten als muzikaal hart onder de riem voor de Schilderswijk

Nadat eerder al Edgar Burgos van Trafassi, operazanger Francis van Broekhuizen en de Magic Melody Brassband optraden, was er woensdagmiddag weer een concert op de panoramatoren van Theater de Vaillant. Dit keer was het de beurt aan het Residentie Orkest in de persoon van tubaspeler Elias Gustaffson om de buurt op te vrolijken.

“Hier wonen veel mensen in een klein huis met een groot gezin. Ze zijn gewend om veel buiten te leven en dus willen wij hun een muzikaal hart onder de riem steken”, zegt Harrie van de Louw, directeur van Theater de Vaillant.

Naast de torenconcerten doet het theater nog meer voor de wijk. Zo hebben ze onder meer een nieuwsbrief met kookrecepten, een belcirkel, een boodschappendienst en een buurtbibliotheek. “We hebben kastjes gemaakt waar mensen zelf boeken in kunnen zetten. Mensen kunnen die meenemen, terugbrengen en ruilen, want wat is er lekkerder dan op 1,5 meter afstand van elkaar een goed boek lezen”, zegt Van de Louw.