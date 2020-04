News updates relating to the coronavirus in The Hague

Treed in voetsporen van verzetsstrijders met stadsspel Haags Verzet

Den Haag is sinds woensdag een nieuw stadsspel rijker: Haags Verzet. Als speler treed je in de voetsporen van verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Den Haag actief waren. Het spel is ontwikkeld om oorlogsverhalen op een nieuwe, interactieve manier door te geven aan nieuwe generaties.

De viering van 75 jaar vrijheid in Nederland is de aanleiding voor het maken van het spel, vertelt Hagenaar Jules Stuyt, de bedenker en ontwikkelaar van het stadsspel. “Het is een bekend verhaal, maar het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt wordt steeds kleiner en jonge generaties weten minder van de oorlog. Door de verhalen op een andere – en vooral interactieve – manier te vertellen hoop ik dat jongeren zich er meer voor interesseren. Den Haag ademt historie en herbergt geweldige verhalen. Daarnaast is het een spel dat uitermate geschikt is voor liefhebbers van escape rooms en puzzels”, vertelt Stuyt. Hij benadrukt dat het spel is ontwikkeld met groot respect voor de geschiedenis.

Haags Verzet speel je op je smartphone. Via de spelsite krijg je te horen naar welke locatie je toe moet lopen in Den Haag. Vervolgens luister je een audiofragment waarin je de verzetsstrijder leert kennen, en voer je een opdracht uit om diegene te helpen met zijn activiteit. Wanneer je de oplossing hebt ingevuld, krijg je de route naar de volgende locatie. In totaal zijn er acht locaties en loop je tijdens een wandeling van 3 kilometer onder meer door Buurtschap 2005, het centrum en het Malieveld. In een slotvideo zie je wat er uiteindelijk met alle verzetshelden die je ‘geholpen’ hebt uiteindelijk is gebeurd. Verzetshelden die onder meer zijn opgenomen in het spel zijn Ru Paré, Jan Le Griep en Gerrit Kastein.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is door het kabinet en het RIVM geadviseerd om zoveel mogelijk binnen te blijven. Dat hoeft volgens de bedenker geen belemmering te zijn om het spel te spelen. “Het spel kan eenvoudig via laptop of tablet gespeeld worden. En met tools als Google Street View kun je ook virtueel van locatie naar locatie lopen. Als je toe bent aan een spannend avontuur tijdens deze periode waarin we vooral binnen moeten zitten, dan is dit zeker een leuke activiteit”, aldus Stuyt.

Het spel is vanaf nu te spelen via haagsverzet.nl en kost 7,50 euro.