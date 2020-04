LIVEBLOG: alles weer normaal in Den Haag is een kwestie van lange adem

Verdachte van doodsteken Bilal Aydin: “Ik heb het niet gedaan”

De 19-jarige man die verdacht wordt van het doodsteken van Bilal Aydin uit Den Haag, zegt dat hij onschuldig is. Dat heeft zijn advocaat woensdagochtend gezegd tijdens een eerste pro-formazitting, meldt Omroep West. Via haar liet hij weten: ‘Ik heb het niet gedaan.’

Eduardo M. staat samen met medeverdachte Gennaro van D. terecht voor de dood van de 20-jarige Bilal Aydin. Het slachtoffer werd op 21 december vorig jaar doodgestoken op de Goudriaankade in Den Haag. Volgens het OM zijn er inmiddels al meer dan honderd verklaringen opgenomen, maar is nog steeds onduidelijk wat er die avond precies is gebeurd. Ook is het moordwapen tot op heden niet gevonden en zijn er geen dna-sporen.

Bilal had twee steekwonden in zijn zij en in zijn wang. Die laatste werd hem fataal. Een van de verdachten, de 19-jarige Eduardo M., zou degene zijn die heeft gestoken. Het OM maakt dat op uit getuigenverklaringen en tapgesprekken. De verdachte zelf heeft tot op de dag van vandaag vooral gezwegen.

Volgens de advocate van M. is er juist geen enkele getuige die heeft gezien dat hij heeft gestoken. Volgens haar is er naar ‘een zondebok gezocht’ en zijn de getuigenverklaringen vooral van horen zeggen. ‘Zit er dan toch een onschuldige vast?’, vroeg ze de rechters. ‘Is er niet iemand vrij, die eigenlijk vast moet zitten?’’

Verder zegt de advocate dat er voor de steekpartij een videoclip is opgenomen. In dat filmpje is haar cliënt niet met messen te zien, zegt ze. Volgens haar zijn er dan ook te weinig aanknopingspunten waaruit opgemaakt kan worden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag.

Volgens de advocate is het dossier ‘zeer mager’ en is haar cliënt ook al door de buitenwereld veroordeeld. ‘Er staan valse roddels in het dossier. Dat heeft te maken met een snapchat. Een foto met de tekst: dit is de dader. Wie heeft deze foto verspreid?’ Ze vroeg zich dan ook af hoe betrouwbaar de getuigenverklaringen zijn, als een dergelijke foto rondgaat.

Ze vroeg de rechtbank om haar cliënt tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak vrij te laten. Daarbij zegt ze ook dat het coronavirus in de gevangenis haar zorgen baart. ‘Je zit daar zó op elkaars lip. Als ratten in de val.’ De rechtbank ging daar niet in mee en besloot dat M. in de cel moet blijven.

De advocate van Eduardo M. noemde het woensdagochtend een ‘beladen zaak’. ‘Een moeder, vader, broer die een geliefde zijn kwijtgeraakt aan geweld, is het meest vreselijke dat er kan gebeuren’, zei ze. Haar cliënt was er tijdens de zitting niet bij, maar dat had ze graag anders gezien.

Het Openbaar Ministerie gaat ook nog drie andere verdachten vervolgen, omdat ze iets te maken zouden hebben met de dood van Bilal Aydin. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak tegen hen van start gaat.

Vanwege de coronamaatregelen was eerst de pro-formazitting van Eduardo M., gevolgd door die van Gennaro van D.

Luister hier naar de bijdrage van justitieverslaggever Miranda van Dam op Den Haag FM.