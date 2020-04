News updates relating to the coronavirus in The Hague

Voorzitter Nationaal Crisisteam COVID-19: “corona-maatregelen hebben effect”

Het Nationaal Crisisteam COVID-19 dat zich over de corona-maatregelen buigt heeft een voorzichtig positief beeld van de situatie in Nederland. “We zien dat het aantal opnames op de IC’s aan het afvlakken is. De maatregelen die we genomen hebben blijken effect te hebben. De grootste angst is wat er gaat gebeuren wanneer we de maatregelen los gaan laten. We willen ten alle tijden voorkomen dat er alsnog een epidemie ontstaat”, zegt een van de voorzitters van het crisisteam Erwin Hoogland in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De effecten van de maatregelen worden door het crisisteam bijgehouden. Hoogland: “Van elke maatregel die afgekondigd is wordt bijgehouden wat het effect daar van is. Aan de hand daarvan kunnen we besluiten welke maatregelen we na 28 april welke doorgezet kunnen worden of afgeschaft worden en of er nieuwe maatregelen bijkomen. Aan de hand daarvan wordt besloten welke maatregelen na 21 april doorgezet of afgeschaald worden en of er nieuwe maatregelen bijkomen”. Het team coördineert dagelijks overleggen tussen verschillende ministeries en veiligheidsregio’s.

Het handhaven van de veiligheidsmaatregelen is ook onderdeel van het dagelijks overleg. Hoogland: “De Nationale Politie en veiligheidsregio’s zitten ook aan tafel. Wanneer het nodig is om apps en drones in te zetten wordt dat eerst besproken en afgestemd, en kijken we naar het effect van een maatregel. Privacy was gister het meest genoemde woord in de vergadering, daar bestaat diepgaande discussie over. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daar een adviserende rol in”.

Luister hier naar het gesprek met Erwin Hoogland.