Cultuursector komt met website om tickets te bewaren

Theaters, concertzalen, musea en festivals doen een oproep aan het publiek geen geld terug te vragen voor tickets die zij al gekocht hadden maar die niet kunnen worden gebruikt vanwege de coronacrisis. Via de website www.bewaarjeticket.nl roepen zij mensen op hun ticket in te ruilen voor een voucher die ze later kunnen inwisselen.

Op deze manier hoeven culturele instellingen niet heel veel geld terug te betalen en houden zij een buffer om na de coronacrisis toch nieuwe producties op te zetten of nieuwe voorstellingen en concerten te programmeren. De website is opgezet samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onder andere het PAARD in Den Haag sluit zich bij dit initiatief aan. Tickets voor verplaatste shows blijven gewoon geldig. “Als we de show moeten annuleren of je niet kunt op de nieuwe datum, kun je het PAARD helpen door voor een voucher te kiezen”, schrijft het PAARD. “Hierbij zetten we het hele aankoopbedrag (inclusief servicefee) om naar een digitaal tegoed op je account. De voucher is een digitaal tegoed dat minimaal 12 maanden geldig blijft. Met het tegoed kun je tickets voor andere Paard evenementen kopen. Je hoeft het tegoed niet in één keer op te maken. Na afloop van de geldigheidsduur stort PAARD het resterende tegoed automatisch terug naar de kaartkoper. Dit betekent dat je je geld dus niet kwijt bent en altijd geheel terugkrijgt. Door te kiezen voor zo’n digitaal tegoed wordt de financiële impact over een langere tijd uitgespreid waardoor het voor ons beter draagbaar wordt.”



Het vouchersysteem wordt nu ook door Broadway gebruikt om de verliezen voor theaters beperkt te houden. In New York zijn alle theaters in ieder geval gesloten tot 7 juni. In Nederland mogen tot 1 juni geen grote evenementen plaatsvinden. Maar het is maar de vraag of de theaters en festival daarna meteen weer van start kunnen gaan.

Eerder werd ook al de website www.ikhoefmijngeldnietterug.nl gelanceerd, waar dezelfde oproep werd gedaan.