Den Haag is nog steeds 203 leerlingen kwijt

In Den Haag zijn nog steeds ruim 200 kinderen onder de radar. Nu de scholen vier weken dicht zijn en de kinderen thuis onderwijs moeten volgen hebben de scholen en leerplichtambtenaren nog steeds met 203 van de 80.000 kinderen geen contact kunnen krijgen. Dat zei onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) donderdag tegen de gemeenteraad. Een week geleden waren er nog bijna 400 leerlingen kwijt.

Scholen krijgen geen contact met de ouders doordat die de telefoon niet opnemen of doordat sommige kinderen mogelijk met de ouders mee is naar het land van herkomst, als Polen of Bulgarije.