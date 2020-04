Extreme drukte op de afvalbrengstations

De medewerkers op de afvalbrengstations ervaren de laatste tijd extreme drukte. Dat schrijft de website haagsehanden.nl. Zaterdagdrukte is nu aan de orde van de dag. Soms lopen de wachttijden op tot 40 minuten. “Laatst kwam iemand met twee potjes verf langs. Dan vraag ik me wel af of dat niet nog even in hun schuurtje had kunnen blijven staan”, zegt Peter Versluis, coördinator van de afvalbrengstations.

Dat het zo druk is, is niet zo gek. Meer mensen zitten thuis en die gaan hun huisje of tuintje opknappen. Aan de medewerkers de taak om 1.5 meter afstand te houden tussen zichzelf en bezoeker en tussen bezoekers onderling. “Sommige mensen hebben er gewoon maling aan. Ze denken dat ze het zelf beter weten en willen geen afstand houden”, zegt Peter.

Vooral rond sluitingstijd is het druk. Meestal staan er dan nog rijen voor de deur, en moeten mensen geweigerd worden. Dat is vorige week uit de hand gelopen waardoor er zelfs politie ter plaatse moest komen. Ook is het voorgekomen dat een afvalbrengstation gewoonweg vol was. “Als het niet nodig is om naar het afvalbrengstation te komen, kun je op dit moment beter wegblijven,” sluit Peter af.