LIVEBLOG: Witte Donderdag zonder Tim Akkerman in The Passion

Hoe gaan we in Den Haag om met het coronavirus? Welke initiatieven zijn er ontstaan en welke maatregelen worden er genomen? Je leest er alles over in deze liveblog. Natuurlijk is ook alles te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV. In Haagse Ochtendradio praat Thomas Hekker je bij van 7.00 tot 10.00 uur, vervolgens zal Rob Kemperman het stokje overnemen tussen 12.00 en 15.00 uur in Rob’s Tussendoortje en van 16.00 tot 19.00 is zal Tjeerd Spoor je bijpraten in Studio Haagsche Bluf te horen op Den Haag FM.

Den Haag FM is benieuwd hoe jij de tijd doorkomt. Misschien heb je wel handige tips voor jouw stadsgenoten? Laat het ons weten en wie weet nemen wij binnenkort contact met je op voor bijvoorbeeld een interview op de radio of tv!

9.30

Muziekspektakel The Passion, dat traditiegetrouw op Witte Donderdag plaatsvindt, zal vanavond anders zijn dan andere jaren. Vanwege de coronamaatregelen is er gekozen voor een jubileumeditie met hoogtepunten uit de afgelopen negen edities. “Tot het laatste moment hoopten we dat het door kon gaan zonder publiek, maar gezondheid gaat voor en er is toch besloten het live-festijn niet door te laten gaan”, zegt een teleurgestelde Tim Akkerman in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Akkerman zou dit jaar de rol van Jezus vertolken.

Akkerman: “Als je gaat relativeren weet je dat het een goed besluit is geweest, maar het is een vreemd idee als ik me bedenk dat ik vandaag in Roermond had moeten zijn en nu aan het repeteren was geweest”. Er wordt onderzocht of The Passion volgend jaar door kan gaan zoals het dit jaar bedoelt was, maar Akkerman is nog niet overtuigt. “Wie weet ben ik volgend jaar wel aan het touren”.

De Haagse zanger heeft niet stil gezeten tijdens de intelligente lockdown, hij schreef deze periode het nummer Shadow. “Muzikanten kunnen zelf meespelen met het nummer en er zijn al veel leuke inzendingen geweest. Morgen wordt hopelijk de videoclip gelanceerd, waarin ook inzendingen te zien zijn. Het is mooi om te zien hoe iedereen me doet en zich verbonden voelt”.

Luister hier het gesprek met Tim Akkerman terug.

8.45

Den Haag is sinds woensdag een nieuw stadsspel rijker: Haags Verzet. Als speler treed je in de voetsporen van verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Den Haag actief waren. Het spel is ontwikkeld om oorlogsverhalen op een nieuwe, interactieve manier door te geven aan nieuwe generaties. Vanochtend belden we in Haagse Ochtendradio met de bedenker van het spel, Jules Stuyt. Lees hier,/u> verder.

Luister het gesprek met Jules Stuyt hier terug.