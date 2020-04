NOW-regeling dupeert Haagse horecabedrijven

Haagse horecabedrijven zoals Capriole Café in de Binckhorst, worden gedupeerd binnen de huidige NOW-regeling van het kabinet. Deze Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) houdt in dat bedrijven die omzetverlies lijden door de coronacrisis tegemoet worden gekomen in de loonkosten. Maar bedrijven met meerdere vestigingen of verschillende bedrijfsonderdelen vallen buiten de boot.

Als een onderneming uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt namelijk de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Als de omzetverlies dus gemiddeld niet aan de vereiste 20 procent komt, komt het bedrijf niet in aanmerking voor de steunmaatregel.

Capriole Café is een van de horecabedrijven in Den Haag die niet of maar voor een klein deel in aanmerking komt voor compensatie van de loonkosten. Terwijl de meeste horecabedrijven tot 90 procent vergoed krijgen. Dat komt doordat Capriole samen met twee koffiegroothandels onderdeel is van een concern. De koffieverkoop moet volledig opdraaien voor de kosten van de sluiting van het café.

Volgens eigenaar Pascal Ultee had zijn café in maart te maken met een omzetdaling van 80 procent, in april gaat het om een omzetdaling van 100 procent. In zijn koffiehandel is de omzetdaling – vooralsnog – minder dan 20 procent, waardoor hij dus niet in aanmerking komt voor de NOW-maatregel. “De regeling gaat er ten onrechte vanuit dat de andere bedrijven binnen een concern de last zouden moeten kunnen dragen, dat is echter zeker niet het geval.”

Andere gedupeerde bedrijven zijn mogelijk bakkerijen met een lunchroom, boekhandels met een café en bierbrouwerijen met een bar. Koninklijke Horeca Nederland vraagt samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW aan het kabinet om de NOW-regeling voor horecabedrijven te versoepelen. Met de noodmaatregel is 10 miljard euro gemoeid. “Het kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en – indien nodig en mits uitvoerbaar – aanpassingen doorvoeren”, aldus minister Wouter Koolmees.