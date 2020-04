LIVEBLOG: Witte Donderdag zonder Tim Akkerman in The Passion

Premier Rutte brandt kaarsje in St. Jacobus de Meerderekerk

Minister-president Mark Rutte heeft in verband met het aanstaande Paasweekend een bezoek gebracht aan de St. Jacobus de Meerderekerk in Den Haag. De premier stak in de kerk aan de Parkstraat een kaars aan.

“De Paasweek is voor velen een tijd van gezamenlijkheid, rituelen en tradities”, zei Rutte na afloop. “Nu overheerst de stilte en leven we intens mee met iedereen die door het coronavirus is getroffen. En we beseffen dat Pasen ook het feest is van hoop.”

Ad van der Helm, werkzaam voor het rooms-katholieke bisdom, sprak over “een mooi bezoek” en “een goed gesprek”. “Dank namens de Haagse kerken. In gebed verbonden”, aldus Van der Helm.