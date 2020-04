Rutte: oude leven na 28 april niet terug, 1,5 meter blijft nog

De kans is ‘nul’ dat we in Nederland na 28 april meteen het oude leven weer terughebben. Vooral de 1,5 meter afstand die mensen onderling moeten bewaren zal nog een tijd langer gaan duren. Dat zei premier Mark Rutte donderdag na het kabinetsberaad.

Tot 28 april lopen vooralsnog bijna alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Volgens de premier “zal er maximaal op onderdelen wat kunnen worden verruimd. Maar altijd met inachtneming van de 1,5 meter, het thuisblijven bij klachten” en soortgelijke richtlijnen. “Dat type maatregelen” zal waarschijnlijk nog een tijd overeind blijven. “Wees voorbereid op alle scenario’s.”

Rutte ziet graag dat alle sectoren in de maatschappij gaan nadenken over hoe ze zich het beste kunnen richten op de 1,5 metereconomie, omdat dit voorlopig “het nieuwe normaal” wordt. Ook scholen doen er goed aan zich daarop voor te bereiden. Misschien moeten ze hun leerlingen straks over de ochtend en middag of over de verschillende dagen van de week verdelen, oppert de premier. Ouders die nu gewend zijn kinderen tot in hun lokaal te brengen, moeten er rekening mee houden dat dat niet meer kan.

Eerst moeten deskundigen volgens Rutte maar concluderen of kinderen inderdaad minder kans lopen het coronavirus op te lopen en over te dragen, zoals het kabinet nog altijd denkt. Het zou ook kunnen dat het risico op besmetting “toeneemt voor iets oudere kinderen”. Mogelijk kunnen basisscholen soepeler met de onderlinge afstand omgaan dan middelbare scholen, suggereert de premier. Het kabinet wacht de bevindingen van de experts af voor het hierover besluit.